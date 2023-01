Amrabat fa tremare la Fiorentina | 'Fallo adesso'! Il Barça ha quattro ore in più | Commisso deve scegliere

(Di martedì 31 gennaio 2023) Benché fino a 24 ore fa il mercato invernale dellasembrava praticamente chiuso, sia in entrata che in uscita, questa mattina...

Il Marocco ha trovato la quadra solo nel recupero della prima fase e ha fattola Francia, ... Quando i suoi avanzavano, restavano indietro 2 difensori, ma conche faceva il doppio ruolo ...Le esplosioni di petardi fannoi timpani. I fuochi d'artificio illuminano il cielo, sopra ... E nelle strade di Torino esplode la festa Chi sono gli eroi "Sofyan, il migliore. Sta ...

Amrabat, indizio social sul futuro: la frase fa tremare la Fiorentina Corriere dello Sport

"Via subito": la storia di Ambrabat fa tremare la Fiorentina numero-diez.com

Amrabat, il suo futuro sarà in Spagna Ecco la storia su Instagram FiorentinaUno.com

Iran, anche la Nazionale femminile di calcio a 5 non canta l'inno! Corriere dello Sport

Lazio-Fiorentina 1-1: Nico Gonzalez risponde a Casale, i biancocelesti mancano l'aggancio al secondo posto la Repubblica

FIRENZE - Il messaggio è criptico, e non è semplice capirne appieno il significato. Il centrocampista della Fiorentina Amrabat esce allo scoperto con una frase che non lascia tranquillo il club viola.Benché fino a 24 ore fa il mercato invernale della Fiorentina sembrava praticamente chiuso, sia in entrata che in uscita, questa mattina in casa viola è scoppiato il caso Sofyan Amrabat. Nelle ultime ...