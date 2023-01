Amici 22 | nella scuola sta nascendo una nuova coppia? Ecco di chi si tratta

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 31 gennaio 2023)Casetta di22 staunache nessuno si aspettava. I primi sospetti ci sono stati quando,puntata settimanale della domenica pomeriggio, la maestra Alessandra Celentano ha fatto una battuta riguardante proprio loro: la ballerina Isobel Kinnear e il cantante Cricca, rientratoda appena tre settimane dopo essere stato “ripescato” per via dell’ormai celebre “noce moscata” gate. A confermare i sospetti, c’è un video andato in onda nel daytime.22, cresce la vicinanza tra Cricca ed Isobel Kinnear Il pubblico a casa aveva già notato come dal rientro di Cricca ad22, il cantante si è avvicinato moltissimo alla ballerina Isobel Kinnear. Non solo, perché Cricca ha ...