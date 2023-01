Amici 22 | Cricca e Isobel sono fidanzati? Cosa è successo durante il daytime

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 31 gennaio 2023) Anche il talent show, condotto da Maria De Filippi su Canale 5 ha un backstage che riserva delle sorprese. Non solo esibizioni nella scuola in onda sulla rete ammiraglia di Mediaset, ma anche nuovi amori. E di recente, dopo pettegolezzi e indiscrezioni arrivate soprattutto dai fan del programma,arrivate conferme sulla nascita di una nuova storia d’amore.sorpresi a scambiarsi tenerezze Si tratta di. I duestati sorpresi mentre si scambiavano tenerezze. Ma niente di nuovo per i telespettatori che avevano subodorato una certa complicità tra i due ballerini. Un coinvolgimento che andava oltre la passione per il ballo. Eppure, nonostante le effusioni, sembrerebbe cheabbia altri interessi. La ...