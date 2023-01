All' ospedale Macchi di Varese non hanno tagliato l' umanità Grazie!

... i più gentili vanno da "Non sarai mai'altezza di Shakira" a "Alla fine non hai scambiato una ... la cui situazione è rapidamente peggiorata tanto da costringerla al ricovero in. Al momento ...Resta il fatto che l'uomo è stato individuato dopo il ricovero in undi Imola dove è ... capendo di trovarsi davanti'uomo scomparso in Germania le cui ricerche erano state estese anche al ...

Maupal dona l’opera "Spinta per la Pace" all’Ospedale Bambino Gesù RomaToday

Notte di follia in piazza Erbe, un barista finito all'ospedale. Identificati otto giovani Alto Adige

Risonanza nuova mai usata all'ospedale di Vigevano: problemi all'impianto La Provincia Pavese

All’ospedale di Borgotaro un nuovo servizio di accoglienza per pazienti e accompagnatori Gazzetta di Parma

Bambina di soli 48 giorni trasferita in eliambulanza all'ospedale Moscati AvellinoToday

Dall'ospedale di San Gavino Monreale segnalano una carenza di sangue di gruppo zero "che porta a un blocco degli interventi chirurgici programmabili e alla riduzione del numero di sacche da trasfonder ...È Vito Ventura il nuovo direttore dell’Unità operativa di ostetricia e ginecologia dell’ospedale Valli del Noce di Cles. Lo ha nominato il direttore generale ...