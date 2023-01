Alfredo Cospito trasferito nel carcere di Milano; oggi conferenza dei ministri

Leggi su zon

(Di martedì 31 gennaio 2023) Attualmente è oggetto di discussione della politica e dell’opinione pubblicache attualmente sta proseguendo lo sciopero della fame per protesta. Ma chi è la persona in questione e perché sta protestando rifiutando l’alimentazione forzata? Chi è, secondo quanto riporta Sky Tg24, è detenuto da oltre 10 anni con la formula del 41bis per alcuni reati tra i quali l’aver gambizzato nel 2012 l’ad di Ansaldo Nucleare Roberto Adinolfi e per aver piazzato due ordigni esplosivi fuori da una caserma di Cuneo dei Carabinieri nel 2006. Attualmente è dall’ottobre dell’anno scorso che ha iniziato lo sciopero della fame per protestare contro ilduro applicato nei suoi confronti. I suoi legali ritengono che non ci siano le ...