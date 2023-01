Alfredo Cospito trasferito al carcere di Opera Nordio | ' Resta al 41 bis'

(Di martedì 31 gennaio 2023)è statoneldia Milano : in quello di Sassari rischiava la vita dopo gli oltre 40 kg persi per lo sciopero della fame e le condizioni in continuo ...

MILANO - È solo una questione di sfumature: a prescindere dal proprio posizionamento congressuale, nel Pd bene o male c'è una visione comune sul caso. Ovvero: no alle prove di forza dello Stato, sì piuttosto allo Stato di diritto e alla revoca del 41bis nei confronti del militante anarchico in sciopero della fame da 103 Abbonati ...Caso, il governo non arretra: gli anarchici pronti a tutto Il governo tira dritto su, il Consiglio dei Ministri straordinario convocato ieri sera dalla premier Meloni ha stabilito che l'esecutivo sulla questione non arretrerà di un millimetro. Al termine di un'altra ...

Cospito nel carcere di Opera. Nordio: 'Non ritengo di revocare il 41 bis' - Cronaca Agenzia ANSA

Cospito, Nordio dice no alla revoca del 41-bis: “Deciderà la Cassazione a marzo” Il Fatto Quotidiano

Alfredo Cospito, Nordio: "Non ritengo di revocare il 41 bis" | Cdm: "Le violenze degli anarchici non intimidiscono il governo" TGCOM

Alfredo Cospito, istanza revoca 41 bis: termini risposta Nordio entro metà febbraio Adnkronos

Cospito è nel carcere di Opera a Milano. Il caso al CdM - Cronaca Agenzia ANSA

Alfredo Cospito, pescarese classe ’67, una delle figure di maggior spicco della Federazione anarchica informale (Fai), già nel 2018 scriveva di tornare alla lotta armata. All’epoca era recluso nel car ...Dopo l’appello lanciato dalla dottoressa Angelica Milia sulla gravità delle condizioni di salute cui è ormai giunto il suo paziente, l’anarchico Alfredo Cospito, in sciopero della fame… Leggi ...