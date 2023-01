Alfredo Cospito | lo sciopero della fame per l' abolizione del 41bis

Dichiaratameente, orgogliosamente anarchico, sostenuto all'esterno al solito modo, tra botte, incendi e bombe, è quell'che da un centinaio di giorni - quanti, guarda caso, sono ...Prima ancora che con l'annoso dibattito sul 41 - bis (noto come "carcere duro"), la vicenda diha a che vedere con altre due questioni, non meno rilevanti quando si parla di diritto e di esecuzione penale: la proporzionalità delle misure afflittive rispetto ai fatti oggetto di ...

Che cos'è il 'caso Cospito' e che c'entra con attacchi a sedi diplomatiche e minacce ai giudici Famiglia Cristiana

Lo Stato deve salvare la vita a Cospito senza cedere agli anarchici Domani

Chi è Alfredo Cospito e perché gli anarchici hanno lanciato una mobilitazione in Italia e nel mondo La Stampa

Giannini: “Massima attenzione sugli anarchici”. Il caso Cospito oggi sul tavolo del governo RaiNews

Alfredo Cospito l’ha detto con dura e sincera chiarezza che la sua è una battaglia politica contro la legge dello Stato e non una campagna umanitaria per le condizioni di vita in carcere. Il detenuto ...(Adnkronos) - ''Penso'' che Alfredo Cospito abbia pochi giorni di vita, ''non do la sua morte come imminente, ma se il digiuno non viene interrotto è fatale che sia così''. Lo dice la dottoressa ...