Alfredo Cospito insiste col digiuno “Mi batto per abolire il carcere duro | non per uscirne io”

La Digos sospetta che l'incendio sia riconducibile alle offensive anarchiche, frequenti in diverse città, per chiedere la revoca del 41 bis all'anarchico. L'incendio risale alle 3.30. ...è stato trasferito nel carcere di Opera . La decisione arriva dopo scontri e polemiche, con l'anarchico che ormai da più di 100 giorni sta portando avanti uno sciopero della fame. '...

Alfredo Cospito l’ha detto con dura e sincera chiarezza che la sua è una battaglia politica contro la legge dello Stato e non una campagna umanitaria per le condizioni di vita in carcere. Il detenuto ...(Adnkronos) - ''Penso'' che Alfredo Cospito abbia pochi giorni di vita, ''non do la sua morte come imminente, ma se il digiuno non viene interrotto è fatale che sia così''. Lo dice la dottoressa ...