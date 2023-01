Alfredo Cospito? Contro il 41-bis | ma non sempre | non tutti hanno le carte in regola

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 31 gennaio 2023) Nonleinper reclamare che il regime carcerario inflitto adsia revocato. Sicuramente non le ha inchi si esercita in complicate distinzioni sulle responsabilità di questo detenuto rispetto a quelle di altri che come lui sono sottoposti a quel trattamento. E sicuramente non le ha inchi si è mobilitato in suo favore senza aver fatto mai nulla di simile quando un analogo rigore penitenziario toccava a gente che, tanto per capirsi, stava in campo avverso, o in ogni caso apparteneva a categorie, diciamo così, non protette. Qualcuno ricorderà il processo-bufala denominato Mafia Capitale, con l'imputato che si è fatto ingiustamente qualche anno di 41-bis senza, appunto, che si registrassero le ...