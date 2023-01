Alfredo Cospito | chi è l’anarchico al 41-bis

(Di martedì 31 gennaio 2023) Hubert Buratynski from Pixabay" style="display:block;margin-left:auto;margin-right:auto;">Il regime 41-bis è stato nel 1986 dalla legge Gozzini, che interessava, in un primo momento, esclusivamente i casi di emergenza interna o di rivolta nelle carceri italiane e che successivamente alla strage di Capaci del 1992, è stato ampliato ai detenuti facenti parte dell'organizzazione criminale mafiosa.

... i suoi legali ritengono che non ci siano le condizioni per tenerlo in cella con il regime del carcere duro e dell'ergastolo ostativo Continua lo sciopero della fame di(in foto). L'...è stato processato e condannato per una serie di reati (taluni assai gravi) e la Corte suprema di Cassazione, decidendo sui ricorsi, proposti dagli imputati e da questa Procura ...

Alfredo Cospito, Tajani: "Regime detentivo non cambia" Adnkronos

Chi è Alfredo Cospito e perché gli anarchici hanno lanciato una mobilitazione in Italia e nel mondo La Stampa

Lo Stato deve salvare la vita a Cospito senza cedere agli anarchici Domani

Le mille anime dell’anarchia riunite in piazza per Alfredo la Repubblica

Il regime 41-bis è stato nel 1986 dalla legge Gozzini, che interessava, in un primo momento, esclusivamente i casi di emergenza interna o di rivolta nelle carceri italiane e che successivamente alla s ...“È impensabile che lo Stato ceda perché un detenuto pone o vorrebbe porre lo Stato nelle condizioni di cedere”, ha sottolineato Lo sottolinea il ministro della Giustizia Carlo Nordio , intervenendo in ...