Alfredo Cospito al 41bis e in fin di vita | di cosa è accusato l' anarchico? Ecco la storia che risale al 2012

(Di martedì 31 gennaio 2023) In questo articolo del 14 settembre, la redazione di Globalist aveva raccontato la vicenda che lo vide protagonista, e ve lo riproponiamo dopo quasi 11 anni per capire meglio disi sta ...

Lo dice in un'intervista a 'La Stampa' l'avvocato Corrado Pagano, legale dell'ex ad di Ansaldo Nucleare, Roberto Adinolfi, gambizzato daa Genova il 7 maggio 2012 . ''Anche perché non ...'Penso' cheabbia pochi giorni di vita, 'non do la sua morte come imminente, ma se il digiuno non viene interrotto è fatale che sia così'. Lo dice la dottoressa Angelica Milia, 64 anni, medico di ...

Alfredo Cospito, il legale: "Comunque vada, ha vinto" Liberoquotidiano.it

Lo Stato deve salvare la vita a Cospito senza cedere agli anarchici Domani

Le mille anime dell’anarchia riunite in piazza per Alfredo la Repubblica

Il detenuto, in sciopero della fame, è arrivato nell’istituto penitenziario lombardo alle 17.45 di oggi. Lo riporta una nota del ministro della Giustizia, in cui si legge ancora che “il trasferimento ...Prima ancora che con l’annoso dibattito sul 41-bis (noto come “carcere duro”), la vicenda di Alfredo Cospito ha a che vedere con altre due questioni, non meno rilevanti quando si parla di diritto e di ...