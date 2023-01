Alex Wyse impegnato con una famosa cantante? L’indiscrezione

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 31 gennaio 2023) Nel corso delle ultime settimane,è stato, spesso e volentieri, al centro delle notizie di gossip per vari motivi. Recentemente, abbiamo appreso che ha ottenuto il disco d’oro per il uso album e, nel contempo, si sono intensificate le voci sul suo presunto flirt con unatiktoker con la quale sarebbe stato avvistato in diverse occasioni. Ora, invece, sarebbe emerso un nuovo nome accanto a quello dell’ex volto di Amici 21, al quale, molti internauti hanno dato credito dopo le dichiarazioni di Maria De Filippi e alcuni gesti dei due diretti interessati che non lascerebbero spazio ad alcun dubbio. Ecco di cosa parliamo.ha trovato l’amore? Ecco di chi si tratterebbe Come dicevamo prima, nel corso delle ultime settimane, alcuni rumor avevano rivelato che tra ...