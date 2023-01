Alberto nomina Antonella | lei | “Me lo aspettavo | è innamorato di Edoardo”

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 31 gennaio 2023) La puntata del Grande Fratello Vip 7 che è andata in onda ieri sera, lunedì 30 gennaio 2023, ha visto in onda varie tematiche. Ma al momento delletion, il pubblico affezionato al programma tv ha assistito ad un vero e proprio scontro traDe Pisis edFiordelisi. Non sono mancati attacchi e frecciatine tra i due concorrenti.De PisisFiordelisi: i motivi del vippone Durante letion palesi,ha deciso di fare il nome di. De Pisis ha giustificato la sua scelta spiegando di aver notato troppe incongruenze da parte dell’influencer, nei confronti diDonnamaria. Il vippone si è detto un sostenitore della coppia fin dal principio però è convinto ...