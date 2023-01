Alberto Genovese rinuncia all’appello e grazie alla riforma Cartabia la pena scende a poco meno di 7 anni

(Di martedì 31 gennaio 2023) Condannato lo scorso settembre dal gup di Milano a unapiù alta di quanto richiesto dprocura di Milano,, l’ex imprenditore del web condannato per due casi di violenza sessuale su due modelle stordite con mix di droghe, hato. L’istanza della difesa fa leva sulle nuove norme della, perché in assenza di impugnazione in secondo grado scatta automaticamente lo sconto di un sesto sullainflitta in primo grado. Ora, dunque, il giudice che ha emesso la sentenza applicherà per l’ex fondatore di start up digitali la riduzione e la, che diventa definitiva,rà adi 7. ...

