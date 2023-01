Alatri | spari da uno scooter dopo una lite | 18enne gravissimo

Leggi su tg24.sky

(Di martedì 31 gennaio 2023) Un agguato in piena regola quello avvenuto ieri sera ad, in provincia di Frosinone, dove un diciottenne, Thomas Bricca, è stato ferito da un colpo di pistola sparato ad altezza uomo mentre si trovava all'esterno di un bar pizzeria nel centro storico paese. Il ragazzo, colpito dal proiettile alla testa, è in condizioni gravissime ma stabili. Ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo di Roma, Bricca è attaccato alle macchine ma le sue funzioni vitali di base sono ancora attive. Smentita dunque, come si apprende da fonti sanitarie, la morte cerebrale inizialmente dichiarata. Nel frattempo le indagini dei carabinieri del comando provinciale di Frosinone seguono la pista dell'agguato a scopo di vendetta e non si esclude che il diciottenne possa essere rimasto coinvolto in qualche faida tra giovanissimi. Gli investigatori non escludono anche lo scambio ...