Alatri | gli sparano alla testa | il 18enne Thomas Bricca clinicamente morto La pista della guerra tra bande

(Di martedì 31 gennaio 2023)(Fr) Un agguato in piena regola: il ciclomotore che si ferma, il passeggero che apre il fuoco e poi la fuga a tutta velocità. A terra resta un ragazzo di 18 anni, il giubbotto bianco si...

Il giovane, le cui condizioni sono apparse subito disperare, si trovava in una piazza diquando è stato affiancato da uno scooter con due a bordo travisati chehanno sparato e si sono dati ...Due ragazzi raccontano ai carabinieri i momenti concitati dell'agguato nel centro storico di. E passata circa una mezzora dall'agguato. I militarichiedono ai due amici della vittima i ...

Alatri, gli sparano alla testa: clinicamente morto un diciottenne. L'agguato nello stesso centro in cui nel 2… Repubblica Roma

ALATRI. Si chiama Thomas Bricca il diciottenne vittima di una sparatoria di fronte a un bar ad Alatri ieri sera verso le 20. Il giovane è stato raggiunto dagli spari, esplosi da due persone col volto ...Un ragazzo di 18 anni è rimasto gravemente ferito in un agguato nel centro di Alatri, in provincia di Frosinone, intorno alle 20 di ieri sera. Il giovane era in strada quando è stato affiancato da uno ...