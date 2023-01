Alatri | è stato dichiarato clinicamente morto il ragazzo di 18 anni ferito nella sparatoria

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 31 gennaio 2023) Si chiamava Thomas Bricca ildi 18dopo essere rimasto coinvolto in unaad: un colpo di pistola lo ha raggiunto alla testa mentre si trovava all’esterno di un bar pizzeria situato in via Liberio. Il proiettile èsparato ad altezza d’uomo poco dopo le ore 20:00 di lunedì 30 gennaio. A seguito dell’incidente, l’adolescente ètrasportato d’urgenza al Gemelli di Roma presso il quale è arrivato in gravissime condizioni. Appena due ore dopo la tragedia, Bricca è, èil...