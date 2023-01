Alatri È morte cerebrale per il 18enne Thomas Bricca ferito da un colpo di pistola alla testa sparato da uno sconosciuto Indagano i Carabinieri

(Di martedì 31 gennaio 2023) Cronache Cittadine– Intorno alle ore 20 della serata di ieri, 30 Gennaio, in Via Liberio addi L'articolo Cronache Cittadine.

All'episodio si è arrivati dopo due risse avvenute nei giorni scorsi, sempre nel centro di. ... tra il 25 e il 26 marzo 2017, venne picchiato aEmanuele Morganti . Il 21enne si trovava in ...... negli stessi luoghi, altre risse tra giovani ade gli episodi potrebbero in qualche modo ... la notte tra il 25 e il 26 marzo 2017, venne picchiato aEmanuele Morganti. Anche questa volta, ...

Alatri, gli sparano alla testa: clinicamente morto un diciottenne. L'agguato nello stesso centro in cui nel 2… Repubblica Roma

Alatri (Frosinone), spari davanti a un bar: clinicamente morto un 18enne | Ipotesi maxi rissa tra bande rivali TGCOM

Alatri, gli sparano davanti a un bar dopo una lite: 18enne «clinicamente morto» Corriere Roma

Sparatoria Alatri, Thomas Bricca (18 anni) clinicamente morto dopo una sparatoria. La pista della guerra tra b ilmessaggero.it

Alatri, 18enne clinicamente morto per un proiettile in testa dopo un agguato. Ipotesi guerra tra bande Il Fatto Quotidiano

Ad Alatri (Frosinone) un 18enne, Thomas Bricca, ha perso la vita dopo essere stato raggiunto alla testa da un proiettile in una sparatoria avvenuta all'esterno di un bar. L'aggressore avrebbe esploso ...Ieri sera tragedia ad Alatri. Un 18enne è stato colpito alla testa con un'arma da fuoco in un agguato in pieno centro, mentre era fuori da un bar. La ...