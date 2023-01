Alatri | blitz in moto contro un 18enne | colpito con la pistola | è in fin di vita La pista della guerra tra bande

Leggi su open.online

(Di martedì 31 gennaio 2023) Un ragazzo di 18 anni è statoquesta sera da un colpo disparato ad altezza uomo mentre si trovava all’esterno di un bar pizzeria di, nel Frusinate. Il giovane, Thomas Bricca, è stato soccorso e trasportato in elicottero in condizioni gravissime all’ospedale Gemelli di Roma: dove secondo Repubblica sarebbe poco dopo spirato. Nei giorni scorsi, riferiscono le cronache locale, c’erano stati nella zona scontri tra, verosimilmente per illlo delle piazze di spaccio, di cui quello di stasera potrebbe essere stato il drammatico epilogo. L’agguato è avvenuto infatti nei pressi di largo Cittadini, in pieno centro, a poche centinaia di metri dalla piazzetta in cui, nel marzo 2017, venne picchiato a morte un altro ragazzo, Emanuele Morganti. Chi ha sparato a Bricca si è dato ...