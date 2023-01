Al via i quarti di finale di Coppa Italia Apre oggi lnter-Atalanta

(Di martedì 31 gennaio 2023) Laentra nel vivo. Questa settimana, infatti, si disputeranno idi, che saranno aperti, martedì 31 gennaio , da Inter-, in programma alle 21 a San Siro. Mercoledì 1 febbraio si giocheranno invece Fiorentina-Torino (fischio d'inizio alle 18 al Franchi) e Roma-Cremonese (ore 21 all'Olimpico), mentre giovedì 2 febbraio, alle 21 all'Allianz Stadium, chiuderà il quadro la sfida Juventus-Lazio. Già fuori dalla competizione, a sorpresa, Milan e Napoli, eliminate rispettivamente da Torino (che ha espugnato San Siro per 0-1 nei tempi supplementari grazie alla rete di Adopo) e Cremonese (che ha avuto la meglio ai calci di rigore al Maradona) agli ottavi. Nella scorsa stagione il torneo è stato vinto dall'Inter, che, in, ha ...

