Al Teatro Golden arriva “Da quali stelle siamo caduti?”

Leggi su romadailynews

(Di martedì 31 gennaio 2023) DALL’1 AL 12 FEBBRAIO 2023 , LA PRIMA COMMEDIA EXTRASENSORIALE AMBIENTATA IN UN BAGNO DOMESTICO Con Danilo De Santis e Roberta Mastromichele scritta e diretta da Danilo De Santis una produzione ATPR Ass. Teatri Per Roma Siete pro o contro la condivisione dell’intimità mentre siete in bagno? Ci sono coppie che, anche dopo anni e anni di relazione, sono reticenti e non lasciano la porta del bagno neppure socchiusa per timidezza. , la prima commedia ambientata interamente in una toilette domestica, nella quale i protagonisti Cristiano e Marcella, interpretati da Danilo De Santis (che firma anche la commedia e la dirige) e Roberta Mastromichele, avranno modo di confrontarsi su tematiche un po’ scottanti e rivelazioni che sconvolgeranno non poco la quotidianità dei due fidanzati. Una commedia extrasensoriale, pronta ad andare in scena dall’1 al 12 febbraio nello spazio culturale di via ...