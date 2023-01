Akira | Jordan Peele sulla mancata regia del remake | Sono contento di aver lasciato il progetto

Leggi su movieplayer

(Di martedì 31 gennaio 2023)era stato designato per dirigere illive action di, uno degli anime più importanti e influenti di sempre, ma alla fine ha deciso di abbandonare ilsenza rimpianti.ormai anni che si parla di unin live action di, uno degli anime più importanti e influenti di sempre uscito nel 1988. Tra i registi originariamente scelti figurava anche il premio Oscar, ma alla fine ha deciso di abbandonare il. In un'intervista ai microfoni del podcast Happy Sad Confused il regista ha spiegato di none alcun rimpiantosua decisione: "di non ...