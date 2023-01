AI | come impiegarla e implementarla nell’industria manufatturiera

Leggi su quifinanza

(Di martedì 31 gennaio 2023) Lo stato dell’industria manifatturiera è in continua evoluzione a causa della volatilità del panorama globale, economico e politico e risultano, pertanto, sempre più importanti politiche volte a gestire con lungimiranza l’attuale situazione globale sollecitata da sfide geopolitiche e crisi energetica. L’industria manifatturiera italiana ha chiuso il 2022 con un fatturato a prezzi costanti in crescita tendenziale del 2,1%, dove si sono distinti i settori dei prodotti e materiali da costruzione (+ 7%), sistema moda (+5,8%), farmaceutica (+5,2%) e meccanica (+4,8%). Tuttavia, la fine del 2022 ha registrato un forte rallentamento che dovrebbe, in attesa dei dati del primo trimestre 2023, proseguire anche per l’anno in corso, provocando una contrazione del fatturato. Il futuro dell’industriaÈ proprio guardando a questo quadro dalle tonalità non rosee, con un ...