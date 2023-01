(Di martedì 31 gennaio 2023) La Guardia di finanza dela Gruppo diha scoperto unada 1,5 milione di euro in cui sono coinvolte 36 società diche operano all'aeroporto Costa Smeralda e che non ...

Al termine dell'attività di polizia economico - finanziaria, denominata "Evasion in the sky II", è emerso che 36 società di, la gran parte di estrazione Comunitaria e le restanti extra Ue., ...... imbarcazioni ed aerei, infatti, i passeggeri che utilizzano aerei non di linea devono corrispondere alla compagnia che gestisce l'un'imposta pari ad euro 100 per passeggero in caso di ...

Aerotaxi, scoperta a Olbia maxi evasione fiscale da 1,5 mln Espansione TV

Scoperta a Olbia una maxi evasione dell'imposta erariale sull'uso ... La Nuova Sardegna

Guardia di Finanza Sassari: Scoperta a Olbia una maxi-evasione ... Sardegna Reporter

Bufera sugli aerei privati Tre milioni d’imposte evase IL GIORNO

La mia Rassegna Stampa - (lunedì 23 gennaio 2023) Robexnews

Una maxi evasione fiscale da 1,5 milioni. In Gallura l’ha scoperta la Guardia di finanza. Le mancate dichiarazioni all’Agenzia delle entrate riguardano il servizio di aerotaxi: coinvolte 36 società ch ...(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) – /// GDF SASSARI: SCOPERTA A OLBIA UNA MAXI-EVASIONE DELL’IMPOSTA ERARIALE SULL’UTILIZZO DI AEROTAXI. Oltre 1 ...