Acquistato Gravillon dal Reims | Torino | arriva anche Vieira

(Di martedì 31 gennaio 2023) Un acquisto che fa impazzire i tifosi granata:, il difensore 24enne della Guadalupa,in prestito con opzione di acquisto definitivo! Doppia operazione con la Samp, Ilkhan va a Genova, Edera al Pordenone In queste ultime ore di mercato, ilha fatto un acquisto che ha fatto letteralmente impazzire i tifosi granata: Andreaw, difensore di 24 anni della Guadalupa. Un giocatore che ha un passato in Ligue 1, avendo giocato per Lorient e, ma che hatrascorsi italiani, avendo fatto parte del settore giovanile dell’Inter nel 2014 e giocatocon Benevento, Pescara e Ascoli. Inoltre, vanta 4 presenze nella nazionale di Guadalupa. Un acquisto che è stato fatto in prestito con opzione di acquisto definitivo. le altre ...