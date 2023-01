Abu Mazen | fine azioni unilaterali Israele punto principale

Lo ha detto il presidentenell'incontro con il segretario di stato Usa Antony Blinken. Il presidente palestinese - dopo aver riaffermato la "responsabilità di Israele per quanto sta ...Oggi Blinken incontreràa Ramallah. Il dossier più urgente sul tavolo, viene spiegato, è "il ritorno al coordinamento di sicurezza fra palestinesi e israeliani". Si tratta, ricorda ...

"La completa fine delle azioni unilaterali israeliane, in violazione degli accordi firmati e del diritto internazionale, è il principale punto per restituire un orizzonte politico". (ANSA) ...Tramonto della soluzione dei due stati, aumento della volontà di dominio esclusiva, sostegno per un sistema di governo non democratico: le conclusioni di un sondaggio israelopalestinese parlano di una ...