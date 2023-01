A questo punto ridateci i virologi

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 31 gennaio 2023) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2023/01/As-Np-1-18.mp4 E se Matteo Messina Denaro avesse giù rotto? Lui è tutto il contorno? Pistaroli, giornalisti o politici che siano, dopo un lungo periodo di astinenza hanno rialzato la testa e ripreso un posto in prima fila sul palcoscenico mediatico. Attenzione: i pistaroli – soprattutto quelli esperti di mafia – sono narcisisti, pericolosi e noiosi. Un po’ come lo sono stati ie i presunti esperti di guerre putiniane. Il loro mestiere è ravanare, teorizzare per cui anche una scatola di viagra nel covo del superboss diventa un indizio. Che segnale voleva darci Matteo Messina Denaro facendoci ritrovare le pilloline blu? Continua ascoltando il podcast di Sallusti del 31 gennaio 2023 L'articolo proviene da Nicola Porro.