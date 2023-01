A Cospito va impedito di morire per non creare un martire

Leggi su iltempo

(Di martedì 31 gennaio 2023) Otello Lupacchini, cosa pensa della vicendae le azioni degli anarchici? «La mia sensazione è quella di un déjà vu. Già all'epoca del sequestro Moro, una parte dello Stato oppose il rifiuto a trattare con i terroristi. Conseguenza: i terroristi si autolegittimarono assassinando Moro. Qualcuno, più intelligentemente, aveva cercato di far capire che se lo Stato non gestiva politicamente il fenomeno, sia pure per ragioni umanitarie, ne sarebbe derivato un danno per lo Stato stesso che si dimostrò insensibile alle esigenze di liberazione di Aldo Moro, assai sensibile, qualche tempo dopo, a quelle di Ciro Cirillo». E oggi, invece, cosa accade? «Abbiamo una situazione per qualche aspetto analoga. C'è un individuo che vuole mettere lo Stato all'angolo: nel momento in cui non gli garantisce il diritto alla salute lo Stato si espone a un rischio, finendo col negare se ...