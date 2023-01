A che ora escono i biglietti di Napoli-Cremonese oggi 31 gennaio

Leggi su optimagazine

(Di martedì 31 gennaio 2023) In tanti in queste ore si stanno chiedendo a che oradi, match in programma il 12 febbraio al Maradona in un momento cruciale di tutto il campionato. Con gli azzurri in fuga e con le inseguitrici che appaiono non in grado di essere credibili nella rincorsa quasi impossibile ai ragazzi guidati da Spalletti, allungare ulteriormente per la compagine partenopea vorrebbe dire archiviare il discorso titolo e, contestualmente, potersi concentrare maggiormente su altri obiettivi. Insomma, ci sono spunti a margine di questa partita che vanno presi per forza di cose in esame. Gli ultimi aggiornamenti sull’orario di uscita per idiil 31Chiaro il riferimento al match di Champions League ...