A Caserta prima volta del Carnevale con la sfilata dei carri

Leggi su anteprima24

(Di martedì 31 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti– Ancheavrà il suo. Per la. Domenica 12 febbraio setteallegorici, ognuno lungo 15 metri, sfileranno infatti per le strade del centro cittadino già a partire dalla mattinata, aprendo così i festeggiamenti. A partire dalle 10, in piazza Vanvitelli ci sarà spazio non solo per ladei, ma anche per spettacoli di animazione per i più piccoli, di musica e di ballo. La manifestazione andrà avanti per tutta la giornata. A partire dalle 16, isi trasferiranno in Corso Trieste e termineranno il tragitto in piazza Dante, dove stazioneranno fino alle 21. Anche qui verranno realizzati show per bambini e famiglie, a base di musica, giochi e animazione. Ad ...