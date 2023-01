A Campagna si celebra l’Olio DOP

Leggi su zon

(Di martedì 31 gennaio 2023) Con il convegno tenutosi venerdì presso l’Hotel Capital –(Sa) – dal titolo “Olio DOP Colline Salernitane: la sfida della tradizione e della qualità per lo sviluppo del territorio” si è conclusa ladi promozione realizzata con il contributo dell’Unione Europea FEASR – PSR Regione Campania 14 – 20 – Misura 03 Intervento 321 – Sostegno per informazione e promozione svolto da associazioni di produttori. Un percorso che ha visto la realizzazione di innumerevoli iniziative, dalla produzione di un Format tv nazionale con protagonistaDop delle colline salernitane, all’attività di promozione in alcuni ristoranti in Germania, al Porte Aperte che ha visto protagonisti bambini e ragazzi di ogni ordine e grado di scuola partecipare con interesse a tutte le attività, oltre a giornalisti e a stakeholders del settore. E ...