57° Super Bowl | “Rihanna | verso l’Halftime” da Apple Music

Leggi su lopinionista

(Di martedì 31 gennaio 2023)offrirà ai fan dimodi nuovi ed esclusivi per sperimentare e celebrare il genioale della cantante in vista della sua performance all’attesissimoLVII Halftime Show, che si terrà domenica 12 febbraio 2023 allo State Farm Stadium di Glendale, in Arizona. All’inizio del mese,ha stuzzicato la curiosità del suo pubblico con un trailer in anteprima. Ora, in attesa dello show, sarà possibile godersi laa dicon il suono multidimensionale e incredibilmente più ricco di. A partire da oggi, chi ha un abbonamento può accedere ai brani dellastar in audio spaziale con Dolby ...