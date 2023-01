15 migliori serie TV thriller

Leggi su cinemaserietv

(Di martedì 31 gennaio 2023) Come esseri umani, siamo sempre stati affascinati dal lato oscuro. Quello che talvolta si cela dietro una fragile facciata, quello che spunta e inquina a partire dalle sottili crepe che si aprono sul tessuto del vivere comune, dello stare insieme e che ci regolamenta come membri della società. Forse è per questo che siamo affascinati dai racconti che questo lato oscuro lo approcciano, lo investigano, lo mettono sotto indagine per circoscriverlo, rinchiuderlo e in qualche occasione provare anche a comprenderlo. Ci aiutano a farlo anche leTV, che in questo articolo vi proponiamo e invitiamo a recuperare per un’immersione nel profondo oceano dell’abisso umano, e non solo. 1. Mare of Easttown Nel titolo Mare of Easttown ci sono già entrambi i protagonisti della mini: Mare (una Kate Winslet ...