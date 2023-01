10mila euro per i vestiti e 21mila euro per trasporti Tutte le spese di Soumahoro

Il progetto è finanziato con 800 milioni didi fondi del Piano nazionale per gli investimenti ...a far nascere la più grande rete di coworking del Paese con la creazione di 250 spazi con......erano stai assoldati dai trafficanti per controllare e sottoporre a violenze i connazionali costringendo familiari e amici all'estero a versare la seconda parte dei soldi (da 6mila ain ...

Caso Soumahoro, "Striscia la Notizia": quasi 10mila euro in vestiti per lo sciopero TGCOM

Striscia la Notizia, scoop su Soumahoro: "Quasi 10mila euro in vestiario" Liberoquotidiano.it

Stasera a Striscia Soumahoro e il diritto all'eleganza - Striscia la ... Striscia la notizia

“Ha intascato 10mila euro di rette”. Dipendente del Comune di ... Il Tirreno

Bonus 2023 per Isee sotto i 10mila euro, agevolazioni e novità Canale Dieci

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Quasi 10mila euro in alimenti e vestiario, oltre mille per un video, più di 20mila per i trasporti. Stasera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Pinuccio svelerà come sono stati spesi alcuni ...