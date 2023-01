100 giorni di Governo | Meloni | Ci siamo chiesti se avessimo fatto una cosa utile ogni giorno

...della Lega è intervenuto nel corso della puntata del 31 gennaio del talk show televisivo di Rai1 condotto da Bruno Vespa e ha parlato in primis dell'operato del governo Meloni dopodi ...... la premier ha snocciolato tutti i provvedimenti del suo esecutivo nel video dal titolo significativo, "azioni in". E ancora via con le altre azioni del governo, dalla tregua fiscale ...

100 giorni di Meloni, le pagelle di Claudio Cerasa: "Ecco chi fa godere Nordio..." La7

I primi 100 giorni Il Fatto Quotidiano

Medico di Pannella, 'dopo 100 giorni effetto digiuno grave ma reversibile' Adnkronos

Giorgia Meloni, i primi 100 giorni di governo TGCOM

Matteo Salvini a tutto tondo a Porta a Porta. Il segretario della Lega è intervenuto nel corso della puntata del 31 gennaio del talk show ...La premier pubblica un videomessaggio per stilare un bilancio del suo esecutivo: "Oltre 100 azioni in 100 giorni di governo" ...