(Di lunedì 30 gennaio 2023) "Questo pomeriggio andrò all'evento romano di Ellyper sostenerla. Noi dobbiamo tornare asperanza, per farlo questo partito deve avere il coraggio di cambiare. Il Pd 15 anni fa ...

Così Nicola, presidente della Regione Lazio, in un lungo post su Facebook. . 30 gennaio 2023"Il Pd - sottolinea- annunciando e poi non facendo la costituente ha commesso invece l'ennesimo errore. Il gruppo dirigente, malgrado la vittoria delle destre, ha rinunciato a promuovere ...

Zingaretti, sostengo Schlein per costruire il cambiamento - Politica Agenzia ANSA

Regionali Lazio, Zingaretti: "D'Amato è l'unico che può fermare la ... Dire

Elezioni regionali, D’Amato crede nella rimonta: “Rocca vince i sondaggi, noi le elezioni” RomaToday

Elezioni nel Lazio. Il confronto tra i programmi per la sanità dei ... Quotidiano Sanità

Elezioni Regionali Lazio 2023: ecco che cosa dicono gli ultimi ... Trend-online.com

L'ex segretario Pd Nicola Zingaretti spiega perché sostiene Elly Schlein: "Noi dobbiamo tornare a costruire speranza, per farlo questo partito deve avere il coraggio di cambiare» ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ...