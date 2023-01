"Il Pd - sottolinea- annunciando e poi non facendo la costituente ha commesso invece l'ennesimo errore. Il gruppo dirigente, malgrado la vittoria delle destre, ha rinunciato a promuovere ...Mi hanno contestato perchéun candidato sindaco appoggiato da sette civiche e anche dalla ... che titolo di studio ha Perché non ne parlate Non si sa neanche se è diplomato, a ...

Zingaretti: “Sostengo Elly Schlein perché il Pd deve avere il coraggio di cambiare” Globalist.it

Regionali Lazio, Zingaretti: "D'Amato è l'unico che può fermare la ... Dire

Elezioni Regionali Lazio 2023: ecco che cosa dicono gli ultimi ... Trend-online.com

Regionali Lazio, i candidati si impegnino a modificare la legge che demolisce i villini Il Fatto Quotidiano

La “casa dei Comuni” di Rocca fa sperare le province. La vocazione ... Politica Sette

“Blackout – Vite sospese“, questa sera alle 21.35 su Rai 1 le puntate 5 e 6 della fiction italo-tedesca diretta da Riccardo Donna, con Alessandro Preziosi nel ruolo del protagonista. Ecco la trama del ...Elezioni Lazio 2023: si avvicina l’appuntamento con le Regionali (che si terranno lo stesso giorno anche in Lombardia) ...