Zelensky a Sanremo 2023 | il cda Rai chiede incontro a Stefano Coletta

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Il cda Raiuncon, direttore dell’Intrattenimento Rai, per approfondire la presenza a “” di Volodymyr. I consiglieri confermano la linea dell’azienda per il sì all’intervento del presidente ucraino, fa sapere l’agenzia di stampa LaPresse, ma chiedono di capire cosa conterrà il messaggio registrato e l’eventuale presenza di prese di posizioni che potrebbero nuocere all’azienda. L’intervento, previsto per la serata finale del Festival, sabato 11 febbraio, dovrebbe durare solo un paio di minuti e andare in onda dopo le esibizioni dei ventotto cantanti in gara, certamente dopo la mezzanotte.è già intervenuto in eventi di grande risonanza sul piano internazionale, sempre con un filmato aveva ...