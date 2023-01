Zelensky a Sanremo 2023 | è scoppiato il caso | si mobilitano i vertici

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Polemiche sull’intervento di. Il presidente ucraino registrerà un videomessaggio di un paio di minuti che andrà in onda per la serata finale del Festival, sabato 11 febbraio, alla fine della gara dei cantanti. È stato Bruno Vespa ad annunciare il desiderio didi intervenire al Festival di: lo ha fatto durante un collegamento con Domenica In da Kiev, dove si era recato per intervistare il presidente ucraino. In precedenza il leader ucraino era intervenuto al Festival di Cannes, al Festival di Venezia e ai Golden Globes. Sono diversi gli esponenti del mondo dello spettacolo e della cultura a storcere il naso nei confronti della presenza dinella serata finale del Festival. Dopo la petizione di diversi intellettuali, da Carlo Freccero a Franco Cardini, ...