Zeekr 003 - Vuole sfidare la Volkswagen

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 30 gennaio 2023) La003, crossover media elettrica cinese, è pronta a sbarcare in Europa, probabilmente verso la metà dell'anno. Tutto è già pianificato e ciò spiega perché siano state rese note queste immagini, che immortalano la Bev del Gruppo Geely camuffata in prova sulle strade del Vecchio continente. In configurazione, a quanto pare, pressoché definitiva (quella finale si potrebbe vedere allo Shangai Auto show, in programma dal 17 aprile). Duello con Wolfsburg. La003 (nota con il codice interno BX1E) è una due volumi dalla taglia simile a quella dellaID.3, cui la cinese si sarebbe ispirata, anche come principale concorrente: lunghezza è sotto i 4,38 metri, il passo di circa 2,75 e il design ricorda molto quello della futura rivale tedesca, ma ci sono anche stilemi e tratti (come i gruppi ottici sottili) che richiamano ...