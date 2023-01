Ha ragione José, per: il Napoli ha già vinto lo scudetto. "La sola cosa non anomala è l'ennesimo successo del Napoli sulla migliore Roma della stagione: aggressiva, pur se ...Estratto dell'articolo di Luca Valdiserri per il Corriere della SeraIl più moderno forse no, ma futurista di sicuro. Josécompie oggi 60 anni e per i giovani a 60 anni sei un vecchio. I giovani della Roma - Bove, Tahirovic, Zalewski ...

Zazzaroni: "Mourinho ha ragione, il Napoli lo scudetto l'ha già vinto" Tutto Napoli

Zazzaroni: "Mourinho ha ragione, lo Scudetto lo ha vinto Spalletti" Forzazzurri

Zazzaroni: “Mourinho aveva ragione, il Napoli di Spalletti ha già vinto lo scudetto” CalcioNapoli1926.it

Zazzaroni: “Chiarezza dai Friedkin. Se Mourinho va via lo segue pure Dybala” ForzaRoma.info

Zazzaroni: 'Shomurodov Mourinho nemmeno lo conosceva' | Serie A Calciomercato.com

Nel suo editoriale per il Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni ha commentato così il periodo nero del Milan: "La verità è che quando una squadra come il Milan, destinata ...Ivan Zazzaroni sul CorrSport: "Juve indebolita dal mercato. Milan, c'è il gioco ma manca il resto". Ivan Zazzaroni sul CorrSport: "Juve indebolita dal mercato. Milan, c'è il gioco ma manca il resto".