Zazzaroni | il gol di Simeone conferma la superiorità del Napoli dalle risorse infinite

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Ilsicome un gruppo. Lo dimostra il gol di Giovanninel finale della partita contro la Roma. Lo scrive Ivansul Corriere dello Sport. Ha ragione José Mourinho, per: ilha già vinto lo scudetto. “La sola cosa non anomala è l’ennesimo successo delsulla migliore Roma della stagione: aggressiva, pur se imprecisa, e coraggiosa al punto da cercare con ostinazione il pari. Il gol dinel finale, quando la squadra di Mou sembrava totalmente in pressione,ladi un gruppo. Tredici sono i punti di ...