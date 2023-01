Zaniolo | un gruppo di ultras della Roma sotto casa | minacce e insulti | interviene la polizia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Undiè andatodi Nicolò, in zonalpalocco, urlandocontro il centrocampista giallorosso.ha chiamato lache è intervenuta con una pattuglia per controllare la situazione. All’arrivo degli agenti, glisi erano già dispersi. Dopo la notte di paura, in mattinata la contestazione dei tifosi– infuriati per la vicendacessione seguita dal rifiuto dell’offerta dalla Premier League – è continuata con uno striscione davanti a Trigoria, sede degli allenamentisquadra di Josè Mourinho: “Via uomini di ...