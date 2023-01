Nel corso degli anni infatti,era già finito nell'occhio del ciclone per un utilizzo troppo incauto di Instagram.La Roma scenderà in campo senza i due 'ammutinati'e Karsdorp , e mancherà anche lo ... Osimhen incanta nel primo tempo e continua a spaventare la Roma nel secondo, ma Spalletti loforse ...

Zaniolo toglie la Roma dal profilo Instagram: non è più "football player As Roma" La Gazzetta dello Sport

FOTO - Zaniolo toglie "OfficialASRoma" dal suo profilo Instagram Il Romanista

Zaniolo, segnale d’addio sui social: toglie la Roma dalla bio su Instagram ForzaRoma.info

Tiago Pinto furioso, ma la Roma dovrebbe esserlo di più. Zaniolo, quanti “agenti” hai Alfredo Pedullà

Il rimpiazzo è già deciso: Mourinho lo toglie a Inter e Juve ... Calcio mercato web

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nicolò Zaniolo non è presente a Trigoria e non si allenerà con la squadra alla ripresa degli allenamenti in vista della partita di mercoledì contro la Cremonese. La… Leggi ...Rottura totale tra il calciatore, la società e la piazza. Il 22 sui social cancella nella descrizione il riferimento alla società giallorossa ...