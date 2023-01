Zaniolo sempre più lontano dalla Roma | spunta una nuova pretendente!

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Dopo la notte di paura, Nicolò, ha deciso di lasciare, e tornare a La Spezia. Quella tra l’attaccante e lasembrava essere una storia a lieto fine, ma a quanto pare di lieto, ad oggi, ha veramente ben poco.non si è allenato in accordo con la società e ha lasciato la capitale togliendo anche dalle Bio di Instagram la dicitura “” segno di un addio ormai certo. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il calciatore spaventato dagli attacchi violenti subiti, vuole cambiare aria, a costo di dover rinunciare anche al Milan, meta da lui molto gradita. Il suo agente, nel mentre, sembrerebbe a lavoro con due club: il Lipsia e il Bournemouth.Lipsia Bournemouthconsidera Lipsia e Bournemouth: ...

La famiglia Friedkin, sin dal primo giorno del suo arrivo, hapensato che far parte della Roma sia un grande privilegio per un calciatore. Queste manchevolezze fanno in modo chesia ...... nella realtà o nel virtuale, nascondono la loro miserabile condizione umana con un'impresa da romanzaccio criminale Di cosa possiamo accusare, ragazzo dall'ariaun po' imbambolata, ...

Caso Zaniolo: dopo gli insulti e le minacce, il calciatore lascia la Capitale RaiNews

Le colpe di Zaniolo e quelle dei tifosi. Ecco perché va lasciato in pace Repubblica Roma

Notte di paura per Zaniolo, inseguito e minacciato sotto casa da ... ilGiornale.it

Roma, Zaniolo è fuori dal progetto tecnico: la decisione dei Friedkin Sky Sport

Zaniolo-Roma, è finita: ecco cosa è successo Corriere dello Sport

La proprietà non è disponibile a negoziare con chi si rifiuta di indossare la maglia. Ecco anche le condizioni per la cessione in estate ...Roma - «Aver originato tutto quest'odio mi sembra un tantino eccessivo»: lo ha scritto sui social Francesca Costa, la mamma di Zaniolo, il giocatore della Roma che ha ha chiesto la cessione. La frase, ...