Zaniolo | segnali di addio La frattura sembra insanabile | l’attaccante ai margini della Roma

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Sono ore turbolente quelle di Nicolò, al centro di una contestazione sempre più duratifoseriadopo la sua richiesta di cessione a gennaio. A Trigoria è apparso un altro messaggio all’indirizzo del calciatore classe 1999: «Via uomini di poco conto, codardi e approfittatori… Sostegno incondizionato solo per chi rispetta i nostri colori», è il testo dello striscione firmato “”, il gruppo che occupa la parte bassaCurva Sud. Ma la rabbia di alcuni pseudo tifosi nella notte è andata oltre, arrivando a sfiorare anche l’abitazione del giocatore e i social dei suoi cari. La sorella, sul suo profilo Instagram ha denunciato una scritta offensiva all’indirizzomadre, Francesca Costa, che a sua volta non ha nascosto l’indignazione. «Non ...

... assumendosi il rischio di un muro contro fino a scadenza di contratto nel 2024 Altrid'...ha intanto deciso di lasciare Roma per fare ritorno a La Spezia, dove il giocatore è di casa . ...Nicolòha infatti manifestato la volontà di andare via, rifiutando l'offerta del ... Altrid'addio nella storia tra Nicolò e la società giallorossa arrivano a mezzo social, perché il ...

La sconfitta del ‘Maradona‘ contro il Napoli ha surriscaldato pesantemente gli animi in casa Roma. I tifosi giallorossi non hanno digerito il ko di ieri sera e, già sull’orlo del nervosismo per la que ...Striscioni contro il giocatore: 'Via da qui'.La madre: 'È stato originato odio, è eccessivo'. Lui toglie la Roma dalla sua biografica sui social, lascia la Capitale e torna nella 'sua' La Spezia. Frie ...