Zaniolo-Roma | rottura totale | i Friedkin lo mettono fuori rosa

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Si chiude definitivamente il rapporto trae la, pur essendo ancora legate da un contratto. Ihanno infatti deciso di escludere il calciatore dal progetto tecnico, quindi sarà considerato unfino all’ultimo giorno di permanenza. La società inoltre informa che non saranno prese in considerazione offerte inferiori a quella presentata dal Bournemouth, ovvero 35 milioni di euro. Sulle tracce del calciatore sembra esserci il Lipsia, ma avrà tempo per pensarci:ha lasciato la Capitale ed è andato a La Spezia, in attesa dei provvedimenti disciplinari della

La sconfitta del 'Maradona' contro il Napoli ha surriscaldato pesantemente gli animi in casa Roma. I tifosi giallorossi non hanno digerito il ko di ieri sera e, già sull'orlo del nervosismo per la que ...