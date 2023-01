Zaniolo - Roma | è finita | ecco cosa è successo

(Di lunedì 30 gennaio 2023)- Alla chiusura del mercato manca sempre meno e il caso più spinoso resta ancora da sciogliere. Nicolòha infatti manifestato la volontà di andare via, rifiutando l'offerta del ...

- Alla chiusura del mercato manca sempre meno e il caso più spinoso resta ancora da sciogliere. Nicolòha infatti manifestato la volontà di andare via, rifiutando l'offerta del ...17 Dopo le minacce subite nella notte, oggi Nicolònon si è allenato, di comune accordo con la. Alla chiusura del mercato intanto manca sempre meno e il caso più spinoso in casa giallorossa, e non solo, resta ancora da sciogliere. ...

Zaniolo ha lasciato Roma nella notte: il classe '99 è tornato nella sua La Spezia TUTTO mercato WEB

Dalla Germania: il Lipsia pensa a Zaniolo per sostituire Dani Olmo ForzaRoma.info

Roma, paura per Zaniolo nella notte e nuovi striscioni: "Via da qui" GianlucaDiMarzio.com

Caso Zaniolo, il post solidale di Salvini sui social: “Questo non è tifo” RomaNews

Nicolò Zaniolo lascia Roma. Per ora con direzione la Spezia dopo la paura nella nottata dopo le minacce subite sotto casa. Ma il prossimo viaggio potrebbe essere più lontano. In queste ore, infatti, i ...Dopo il pareggio con la Fiorentina che tiene comunque la Lazio in piena zona Champions, ora l’attenzione del club biancoceleste è tutta rivolta sulla ...