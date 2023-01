Zaniolo | notte di paura | inseguito e insultato | chiama la polizia E oggi non va a Trigoria

Sale la tensione attorno a Nicolò. Nellail calciatore della Roma è stato involontario protagonista di un spiacevole incidente. Un gruppo di 15 ultras giallorossi si è presentato ieri sera poco dopo mezzanotte sotto ...di paura per Nicolòe la sua famiglia. Stanotte il giocatore della Roma ha chiamato la polizia, intorno all'una e mezza, per la presenza di tifosi fuori la sua villa di Casal Palocco che ...

La sconfitta del ‘Maradona‘ contro il Napoli ha surriscaldato pesantemente gli animi in casa Roma. I tifosi giallorossi non hanno digerito il ko di ieri sera e, già sull’orlo del nervosismo per la que ...Paura per Nicolò Zaniolo. Il calciatore, che sta vivendo da divorziato in casa con la sua Roma è stato vittima, nella notte, di una aggressione ai suoi danni e ai danni della famiglia. Intorno all’1 e ...