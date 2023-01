Zaniolo inseguito e minacciato dagli ultras della Roma | “Colpa tua se abbiamo perso a Napoli…”

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Dopo gli insulti e gli striscioni di contestazione contro Nicolò, sale a livelli incandescenti la tensione attorno al giocatore, che ha chiesto di andar via, ma ha rifiutato le offerte che gli sono state proposte. Il calciatore, che compirà 24 anni a luglio, durante la notte, è stato vittima di minacce e intimidazioni: alcuni tifosi, dopo averlo riconosciuto, lo hannoin auto nei pressi di Casal Palocco e una volta raggiunto lo hanno pesantemente insultato e, anche di morte, dalla macchina. Il papà molto scosso ha raggiunto il figlio mentre la sorella e la mamma hanno prese le sue difese sui social. LEGGI ANCHE Lavince la Conference Leauge, Mourinho piange di gioia: "Ma resto solo se..." ...

Cresce ancora la tensione attorno a Nicolò Zaniolo, e sale a livelli critici, costringendo il calciatore della Roma a chiedere l'intervento della Polizia. Una notte di paura per il trequartista: alcun ...